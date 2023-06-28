الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
28
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
28
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة قيد التأهيل في غرب العراق
أخبار دولية
2023-06-28 | 08:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة قيد التأهيل في غرب العراق
ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة قيد التأهيل في غرب العراق
أعلنت وزارة الداخلية العراقية الأربعاء ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مبنى مدرسة قيد التأهيل في محافظة الأنبار، في أحدث عملياتها لمواجهة تزايد انتشار المخدرات.
وذكر بيان للوزارة نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه في "عملية نوعية... تمكنت مديرية شؤون المخدرات من ضبط 250 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون وكيلوغرام حشيشة داخل مدرسة قيد التأهيل في مدينة الرمادي" مركز محافظة الأنبار في غرب العراق.
وأشارت الى أن قوات الأمن تمضي في إجراءات قضائية لتوقيف المتورطين في "الجريمة"، وفقا للبيان الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وتتشارك محافظة الأنبار حدودا طويلة مع كل من سوريا والأردن والسعودية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
كبتاغون
مدرسة
التأهيل
العراق
التالي
عشرة قتلى في ضربة جوية في بورما
الكرملين بعد قصف المطعم: روسيا لا تضرب غير أهداف "عسكرية"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-05-20
وزير الداخلية: الجهات اللبنانية تقوم بخطوات استباقية لمنع تهريب الكبتاغون من سوريا إلى لبنان
أمن وقضاء
2023-05-20
وزير الداخلية: الجهات اللبنانية تقوم بخطوات استباقية لمنع تهريب الكبتاغون من سوريا إلى لبنان
0
آخر الأخبار
2023-05-03
إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد والشرطة توقف تلميذاً
آخر الأخبار
2023-05-03
إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد والشرطة توقف تلميذاً
0
أمن وقضاء
2023-04-12
ضبط 120 ألف حبة كبتاغون داخل منزل في بلدة قبعيت وتوقيف أحد المتورطين
أمن وقضاء
2023-04-12
ضبط 120 ألف حبة كبتاغون داخل منزل في بلدة قبعيت وتوقيف أحد المتورطين
0
أخبار لبنان
13:22
المرتضى أوعز بوقف اعمال التأهيل في بناء تراثي في منطقة بعلبك
أخبار لبنان
13:22
المرتضى أوعز بوقف اعمال التأهيل في بناء تراثي في منطقة بعلبك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:16
اتصال هاتفي نادر بين رئيس الوزراء الأرميني والرئيس التركي
أخبار دولية
09:16
اتصال هاتفي نادر بين رئيس الوزراء الأرميني والرئيس التركي
0
أخبار دولية
09:05
عشرة قتلى في ضربة جوية في بورما
أخبار دولية
09:05
عشرة قتلى في ضربة جوية في بورما
0
أخبار دولية
06:46
الكرملين بعد قصف المطعم: روسيا لا تضرب غير أهداف "عسكرية"
أخبار دولية
06:46
الكرملين بعد قصف المطعم: روسيا لا تضرب غير أهداف "عسكرية"
0
أخبار دولية
05:33
ماكرون يعرب عن "تأثره" لمقتل مراهق بأيدي الشرطة
أخبار دولية
05:33
ماكرون يعرب عن "تأثره" لمقتل مراهق بأيدي الشرطة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-26
وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء
أخبار لبنان
2023-06-26
وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء
0
خبر عاجل
06:40
انتهاء الربع الثاني من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدم اسبانيا بنتيجة 62-6
خبر عاجل
06:40
انتهاء الربع الثاني من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدم اسبانيا بنتيجة 62-6
0
فنّ
06:47
"اكتشفت من الصحافة أنني تعرضت للخيانة عندما كان والدي في العناية المركزة"... شاكيرا تتحدث عن خيانة بيكيه لها!
فنّ
06:47
"اكتشفت من الصحافة أنني تعرضت للخيانة عندما كان والدي في العناية المركزة"... شاكيرا تتحدث عن خيانة بيكيه لها!
0
عالم الطبخ
2023-06-27
لازانيا بالسبانخ... وصفة شهيّة نتعلّمها على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-06-27
لازانيا بالسبانخ... وصفة شهيّة نتعلّمها على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
08:28
ماذا في نتائج مباراة المنتخب اللبناني في كرة القدم وفي كرة السلّة؟
رياضة
08:28
ماذا في نتائج مباراة المنتخب اللبناني في كرة القدم وفي كرة السلّة؟
0
أخبار لبنان
05:14
الشيخ أبي المنى في خطبة الأضحى: كفى تحدّيًا وارتكاباً لجرائمِ تهديم الوطن
أخبار لبنان
05:14
الشيخ أبي المنى في خطبة الأضحى: كفى تحدّيًا وارتكاباً لجرائمِ تهديم الوطن
0
اخبار البرامج
03:31
"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟
اخبار البرامج
03:31
"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟
0
أخبار لبنان
01:59
الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين تحمُّل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا؟
أخبار لبنان
01:59
الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين تحمُّل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا بعد اسقاط الملاحقات بحق فاغنر وطي صفحة التمرد في روسيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا بعد اسقاط الملاحقات بحق فاغنر وطي صفحة التمرد في روسيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مبادرةٌ اردنية لحل الازمة السورية.. فما هي ابرز بنودها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مبادرةٌ اردنية لحل الازمة السورية.. فما هي ابرز بنودها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على أبواب العيد ...رائحة المعمول في قرى الجبل تطغى على كل الروائح
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على أبواب العيد ...رائحة المعمول في قرى الجبل تطغى على كل الروائح
0
سيدات الملاعب
13:40
ماذا في بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة؟
سيدات الملاعب
13:40
ماذا في بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نتيجة مباراة منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاما
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نتيجة مباراة منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاما
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:40
انتهاء الربع الثاني من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدم اسبانيا بنتيجة 62-6
خبر عاجل
06:40
انتهاء الربع الثاني من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدم اسبانيا بنتيجة 62-6
2
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص
3
خبر عاجل
06:23
انتهاء الربع الاول من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدّم منتخب اسبانيا بنتيجة 29-2
خبر عاجل
06:23
انتهاء الربع الاول من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدّم منتخب اسبانيا بنتيجة 29-2
4
خبر عاجل
22:35
انتهاء مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بفوز منتخب نيوزيلندا بنتيجة 76-45
خبر عاجل
22:35
انتهاء مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بفوز منتخب نيوزيلندا بنتيجة 76-45
5
منوعات
03:39
جرّ ضحيته بين الأشجار واغتصبها... قصة طالب لجوء صدمت الرأي العام وهذه التفاصيل!
منوعات
03:39
جرّ ضحيته بين الأشجار واغتصبها... قصة طالب لجوء صدمت الرأي العام وهذه التفاصيل!
6
منوعات
06:16
في مشهد مروّع... مراهقة تتعرّض للّكم والضرب على رأسها وجسمها في حديقة! (فيديو)
منوعات
06:16
في مشهد مروّع... مراهقة تتعرّض للّكم والضرب على رأسها وجسمها في حديقة! (فيديو)
7
فنّ
06:47
"اكتشفت من الصحافة أنني تعرضت للخيانة عندما كان والدي في العناية المركزة"... شاكيرا تتحدث عن خيانة بيكيه لها!
فنّ
06:47
"اكتشفت من الصحافة أنني تعرضت للخيانة عندما كان والدي في العناية المركزة"... شاكيرا تتحدث عن خيانة بيكيه لها!
8
منوعات
06:59
بقرة حاولت الهرب فسقطت من الطابق الرابع! (فيديو)
منوعات
06:59
بقرة حاولت الهرب فسقطت من الطابق الرابع! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More