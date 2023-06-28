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ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة قيد التأهيل في غرب العراق

أخبار دولية
2023-06-28 | 08:31
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ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة قيد التأهيل في غرب العراق
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ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة قيد التأهيل في غرب العراق

ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة قيد التأهيل في غرب العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية الأربعاء ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مبنى مدرسة قيد التأهيل في محافظة الأنبار، في أحدث عملياتها لمواجهة تزايد انتشار المخدرات.

وذكر بيان للوزارة نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه في "عملية نوعية... تمكنت مديرية شؤون المخدرات من ضبط 250 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون وكيلوغرام حشيشة داخل مدرسة قيد التأهيل في مدينة الرمادي" مركز محافظة الأنبار في غرب العراق.
    
وأشارت الى أن قوات الأمن تمضي في إجراءات قضائية لتوقيف المتورطين في "الجريمة"، وفقا للبيان الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
  
وتتشارك محافظة الأنبار حدودا طويلة مع كل من سوريا والأردن والسعودية.
  

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