بايدن: من الواضح أن بوتين يخسر الحرب

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "المنبوذ" يخسر الحرب في أوكرانيا لكن من المبكر القول إن كان تمرد مجموعة فاغنر المسلحة أضعف الرئيس الروسي من عدمه.



وقال بايدن لصحافيين في البيت الأبيض: "من الواضح أنه يخسر الحرب".