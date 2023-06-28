الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ضربات "نوعية" على مقار فصائل معارضة في شمال غرب سوريا

أخبار دولية
2023-06-28 | 11:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ضربات &quot;نوعية&quot; على مقار فصائل معارضة في شمال غرب سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ضربات "نوعية" على مقار فصائل معارضة في شمال غرب سوريا

شنّ الجيش السوري بالتعاون مع القوات الروسية ضربات جوية وصاروخية طالت مقرات لفصائل معارضة في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية الأربعاء، على وقع تصعيد منذ أيام أوقع قتلى بينهم مدنيون.
      
وتشهد منطقة إدلب منذ أسبوع تبادلاً للقصف، إذ تستهدف الطائرات السورية وداعمتها الروسية مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل أخرى ترد بدورها بقصف مناطق سيطرة القوات الحكومية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
      
وقالت وزارة الدفاع في بيان، نقله الإعلام السوري الرسمي: "نفذت قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية استهدفت من خلالها المقرات المحصنة للتنظيمات الإرهابية" في ريف إدلب، "بما فيها من أسلحة ... وطائرات مسيرة استطلاعية" ما أدى إلى تدميرها.
      
وأوضحت أن الضربات، التي لم تحدد تاريخها، جاءت رداً على "الاعتداءات اليومية المتكررة" على "المدنيين في المناطق السكنية الآمنة" في المنطقة.
      
وجاء إعلان وزارة الدفاع غداة مقتل ثمانية عناصر من مجموعة تابعة لهيئة تحرير الشام جراء غارات نفذتها طائرات روسية على أحد مقراتهم في منطقة جبل الزاوية في إدلب، وفق حصيلة للمرصد الثلاثاء.
      
وخلال أسبوع، ارتفعت إلى 16 مدنياً و13 مقاتلاً من الفصائل حصيلة عمليات قصف سوري وروسي. ومن بين القتلى تسعة سقطوا الأحد جراء ضربات روسية على سوق للخضار، في تصعيد قال المرصد السوري إنه "الأكثر دموية" خلال العام الحالي.
      
في المقابل، قتل ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، إضافة الى عنصر من قوات النظام جراء قصف مدفعي وبمسيّرات نفذته الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام، وفق المرصد. 
     
وقضى أحد هؤلاء المدنيين بقصف عبر مسيّرة طال محيط القرداحة، القرية التي تتحدر منها عائلة الرئيس بشار الأسد في محافظة اللاذقية.
      
ويسري في مناطق في إدلب ومحيطها منذ السادس من آذار 2020 وقف لاطلاق النار، أعلنته كل من موسكو حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم واسع شنته دمشق في المنطقة. 
      
وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنّه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب قوات النظام وروسيا، رغم أنّ وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير.
     
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين داخل البلاد وخارجها.

أخبار دولية

ضربات

فصائل معارضة

سوريا

الجيش السوري

القوات الروسية

LBCI التالي
ستولتنبرغ: حلف شمال الأطلسي جاهز للدفاع عن نفسه في مواجهة "موسكو أو مينسك"
ثلاثة قتلى و42 جريحاً في قصف طال مطعماً في كراماتورسك بأوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-25

بعد 11 عاما... سفير سوريا يقدم أوراق اعتماده للأمين العام لجامعة الدول العربية مندوبا لسوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-06-25

11 قتيلا في غارات روسية على شمال غرب سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-24

شرف الدين من سوريا: واجبٌ وضروري تحقيق خرق جدّي وسريع في ملف عودة النازحين السوريين

LBCI
فنّ
2023-06-22

هل وديع الشيخ ممنوع من الغناء في سوريا؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:15

الرئيس البولندي: وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا "تهديد محتمل" للمنطقة

LBCI
أخبار دولية
12:10

باريس تنشر نحو 20 طائرة في المحيطين الهندي والهادىء هذا الصيف

LBCI
أخبار دولية
12:02

بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية

LBCI
أخبار دولية
11:05

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في شمال شرق نيجيريا كارثي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-05-13

طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه

LBCI
أخبار دولية
08:31

ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة قيد التأهيل في غرب العراق

LBCI
رياضة
08:28

ماذا في نتائج مباراة المنتخب اللبناني في كرة القدم وفي كرة السلّة؟

LBCI
خبر عاجل
2023-06-27

انخفاض بسعر الغاز... ماذا عن المحروقات؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
08:28

ماذا في نتائج مباراة المنتخب اللبناني في كرة القدم وفي كرة السلّة؟

LBCI
أخبار لبنان
05:14

الشيخ أبي المنى في خطبة الأضحى: كفى تحدّيًا وارتكاباً لجرائمِ تهديم الوطن

LBCI
اخبار البرامج
03:31

"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟

LBCI
أخبار لبنان
01:59

الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين تحمُّل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ماذا بعد اسقاط الملاحقات بحق فاغنر وطي صفحة التمرد في روسيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مبادرةٌ اردنية لحل الازمة السورية.. فما هي ابرز بنودها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

على أبواب العيد ...رائحة المعمول في قرى الجبل تطغى على كل الروائح

LBCI
سيدات الملاعب
13:40

ماذا في بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

نتيجة مباراة منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاما

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:40

انتهاء الربع الثاني من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدم اسبانيا بنتيجة 62-6

LBCI
خبر عاجل
06:23

انتهاء الربع الاول من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدّم منتخب اسبانيا بنتيجة 29-2

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص

LBCI
منوعات
03:39

جرّ ضحيته بين الأشجار واغتصبها... قصة طالب لجوء صدمت الرأي العام وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
06:16

في مشهد مروّع... مراهقة تتعرّض للّكم والضرب على رأسها وجسمها في حديقة! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
22:35

انتهاء مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بفوز منتخب نيوزيلندا بنتيجة 76-45

LBCI
فنّ
06:47

"اكتشفت من الصحافة أنني تعرضت للخيانة عندما كان والدي في العناية المركزة"... شاكيرا تتحدث عن خيانة بيكيه لها!

LBCI
منوعات
06:59

بقرة حاولت الهرب فسقطت من الطابق الرابع! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More