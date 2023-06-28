بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية

وزير الدفاع البولندي: دبابات "أبرامز" هي "الأفضل في العالم"

تلقت بولندا الأربعاء شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية، على ما أعلنت وزارة الدفاع في ما تسعى وارسو إلى تعزيز قدراتها العسكرية بسبب الحرب في أوكرانيا.



وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك للصحافيين: "وصلت الدبابات الأولى إلى الأراضي البولندية، إنه يوم مهم للجيش البولندي"، مشيرًا إلى أن دبابات "أبرامز" هي "الأفضل في العالم".



وطلبت الحكومة البولندية 366 دبابة "أبرامز" من الولايات المتحدة، ووصلت الشحنة الأولى منها المؤلفة من 14 دبابة إلى مطار شتشيسين.



ولفت بلاشتشاك إلى أن دبابات أخرى ستصل إلى بولندا خلال العام 2023 "وستشكّل كتيبة دبابات أبرامز".



وتشكّل هذه الشحنة جزءًا من عقد بقيمة 1,4 مليار دولار لشراء 116 دبابة "أبرامز إم-1 إيه-1" كانت تستخدم من قبل مشاة البحرية الأميركية في الماضي.



وفي العام 2022، اشترت بولندا 250 دبابة "أبرامز" أخرى من طراز "إم-1 إيه-2" وهي أكثر تطورًا من دبابات "إم-1 إيه-1"، وتتوقع وصولها في نهاية العام 2024.



وقال بلاشتشاك: "لا تملك كل الدول مثل هذه الدبابات. إن بولندا هي أول دولة غير الولايات المتحدة ستمتلك أحدث طراز من دبابات أبرامز".



وفي كانون الثاني، أعلنت بولندا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وحليف أوكرانيا الكبير، تخصيص 4% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام للدفاع، في ظلّ استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.



ووقّعت وارسو الكثير من العقود لشراء أسلحة، لا سيّما مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي طلبت منها دبابات قتالية من طراز "كاي-2" ومدافع هاوتزر "كاي-9".