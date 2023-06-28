الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
قتيلان بينهما مسلح في إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية
قتيلان بينهما مسلح في إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية
باريس تنشر نحو 20 طائرة في المحيطين الهندي والهادىء هذا الصيف
أخبار دولية
2023-06-28 | 12:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
باريس تنشر نحو 20 طائرة في المحيطين الهندي والهادىء هذا الصيف
أعلن الجيش الفرنسي أنه سينشر هذا الصيف حوالي عشرين طائرة منها طائرات رافال في المحيطين الهندي والهادئ حيث يريد الرئيس إيمانويل ماكرون أن يجعل فرنسا "قوة توازن" بين الصين والولايات المتحدة.
وقال في بيان: "منذ 25 حزيران وحتى الثالث من آب سيرسل سلاح الجو والفضاء حوالي عشرين طائرة من فرنسا لنشرها في أقرب موقع من أراضيها في المحيطين الهندي والهادئ".
وسيشارك في المهمة التي عليها اسم "بيغاس 23" 320 طيارا وعشر طائرات رافال وخمس طائرات شحن اي 330 ام ار تي تي فينيكس وأربع طائرات اي 400 ام. وسيتوقفون في 11 محطة في عشر دول للتبادل مع 14 جيشا شريكا.
وبعد توقف تقني في القاعدة الجوية للقوات الفرنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ستشارك المهمة في تموز في "مناورات انطلاقا جزيرة غوام وهاواي" بالتوازي مع "نشر قوات في كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية".
واعتبارا من 24 تموز وحتى الثالث من آب "سيكون هناك محطات في طريق العودة في كوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وقطر وجيبوتي" مع "تدريبات مشتركة" ونقاشات لا سيما حول الفضاء والمساعدات الإنسانية وإدارة الكوارث.
وجعل إيمانويل ماكرون ما يسميه دبلوماسيون غربيون منطقة "المحيطين الهندي والهادئ" أولوية استراتيجية، وهي منطقة شاسعة تمتد من سواحل شرق إفريقيا إلى سواحل الولايات المتحدة الغربية حيث لفرنسا الكثير من الاراضي والمناطق البحرية.
وتحتفظ فرنسا فيها بمعظم منطقتها الاقتصادية الخالصة (EEZ)، وهي ثاني أكبر منطقة في العالم، حول سبع مناطق من جزيرة ريونيون إلى كاليدونيا الجديدة وتاهيتي حيث يعيش 1,65 مليون مواطن فرنسي.
وفي أيلول 2021، تلقت باريس ضربة قاسية بعد إبرام تحالف AUKUS بين استراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما دفع كانبيرا إلى إلغاء عقد ضخم لشراء اثنتي عشرة غواصة تقليدية فرنسية كانت ستبنى في أستراليا.
وقررت كانبيرا شراء عوضا عن ذلك غواصات أميركية أو بريطانية تعمل بالطاقة النووية، وهو تغيير كبير بالنسبة لدولة ذات قدرات ذرية ضعيفة.
أخبار دولية
باريس
طائرة
المحيطين الهندي والهادئ
التالي
خطف 14 موظفا في الشرطة في المكسيك
إرجاء تصويت مجلس الأمن لإنهاء بعثة حفظ السلام الأممية في مالي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-04-18
القضاء الفرنسي يبرئ إيرباص وإير فرانس في قضية تحطم طائرة باريس بعام 2009
منوعات
2023-04-18
القضاء الفرنسي يبرئ إيرباص وإير فرانس في قضية تحطم طائرة باريس بعام 2009
0
أخبار لبنان
04:34
إطلاق لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية (CCLF) من باريس: لاستعادة السيادة نحو دولة المواطنة والعيش معاً
أخبار لبنان
04:34
إطلاق لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية (CCLF) من باريس: لاستعادة السيادة نحو دولة المواطنة والعيش معاً
0
أخبار دولية
2023-06-27
واشنطن تسمح لموسكو بإرسال طائرة لإعادة دبلوماسيين انتهت فترة عملهم
أخبار دولية
2023-06-27
واشنطن تسمح لموسكو بإرسال طائرة لإعادة دبلوماسيين انتهت فترة عملهم
0
أخبار دولية
2023-06-26
روسيا تعلن اعتراض طائرتين مقاتلتين بريطانيتين فوق البحر الأسود
أخبار دولية
2023-06-26
روسيا تعلن اعتراض طائرتين مقاتلتين بريطانيتين فوق البحر الأسود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:13
بريغوجين كان يريد القبض على وزير الدفاع ورئيس الاركان الروسيين
أخبار دولية
16:13
بريغوجين كان يريد القبض على وزير الدفاع ورئيس الاركان الروسيين
0
أخبار دولية
15:49
حرائق الغابات في كندا تتسبب بمزيد من الهواء الملوث في أميركا الشمالية
أخبار دولية
15:49
حرائق الغابات في كندا تتسبب بمزيد من الهواء الملوث في أميركا الشمالية
0
أخبار دولية
15:41
بوتين: لم أشك بدعم المواطنين الروس خلال تمرد فاغنر
أخبار دولية
15:41
بوتين: لم أشك بدعم المواطنين الروس خلال تمرد فاغنر
0
أخبار دولية
15:33
ماكرون يدعو تركيا والمجر الى المصادقة على انضمام السويد للأطلسي
أخبار دولية
15:33
ماكرون يدعو تركيا والمجر الى المصادقة على انضمام السويد للأطلسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
16:37
قتيلان بينهما مسلح في إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية
خبر عاجل
16:37
قتيلان بينهما مسلح في إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية
0
منوعات
13:26
قتل 7 أطفال أنجبتهم ابنته منه... جريمة مأساوية كُشفت وهذه التفاصيل!
منوعات
13:26
قتل 7 أطفال أنجبتهم ابنته منه... جريمة مأساوية كُشفت وهذه التفاصيل!
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-27
مقدمة النشرة المسائية 27-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-27
مقدمة النشرة المسائية 27-06-2023
0
أخبار دولية
00:01
إرجاء تصويت مجلس الأمن لإنهاء بعثة حفظ السلام الأممية في مالي
أخبار دولية
00:01
إرجاء تصويت مجلس الأمن لإنهاء بعثة حفظ السلام الأممية في مالي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
محاولة التمرد في روسيا انتهت... فماذا عن مصير مجموعة فاغنر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
محاولة التمرد في روسيا انتهت... فماذا عن مصير مجموعة فاغنر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بعد كل موسم حج يتم تغيير كسوة او غطاء الكعبة المشرفة... كيف يتم تصنيعها من الذهب الخالص والحرير؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بعد كل موسم حج يتم تغيير كسوة او غطاء الكعبة المشرفة... كيف يتم تصنيعها من الذهب الخالص والحرير؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخب لبنان لكرة القدم يؤكد صدارة مجموعته بفوز ثالث على التوالي في بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخب لبنان لكرة القدم يؤكد صدارة مجموعته بفوز ثالث على التوالي في بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
توتال أبلغت الشركات التي فازت بالعقود المتعلقة بحفر البئر في البلوك ٩
تقارير نشرة الاخبار
13:45
توتال أبلغت الشركات التي فازت بالعقود المتعلقة بحفر البئر في البلوك ٩
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بتنظيم من السفيرة الأميركية... نادين لبكي تعرض تجربتها أمام طلاب السينما والإخراج من مختلف الجامعات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بتنظيم من السفيرة الأميركية... نادين لبكي تعرض تجربتها أمام طلاب السينما والإخراج من مختلف الجامعات
0
أخبار دولية
13:39
في اول ايام عيد الاضحى... الحجاج شرعوا في رمي الجمرات بمنطقة منى قرب مكة المكرمة
أخبار دولية
13:39
في اول ايام عيد الاضحى... الحجاج شرعوا في رمي الجمرات بمنطقة منى قرب مكة المكرمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عيد الاضحى عند نقطة المصنع بركة من دون حركة ولا مفرَّ من الثغرات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عيد الاضحى عند نقطة المصنع بركة من دون حركة ولا مفرَّ من الثغرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بعد قرابة العامين... ماذا جاء في تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بعد قرابة العامين... ماذا جاء في تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في عيد الأضحى... عادات ترتكز على الدين عبر تقديم الاضاحي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في عيد الأضحى... عادات ترتكز على الدين عبر تقديم الاضاحي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
03:39
جرّ ضحيته بين الأشجار واغتصبها... قصة طالب لجوء صدمت الرأي العام وهذه التفاصيل!
منوعات
03:39
جرّ ضحيته بين الأشجار واغتصبها... قصة طالب لجوء صدمت الرأي العام وهذه التفاصيل!
2
خبر عاجل
06:40
انتهاء الربع الثاني من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدم اسبانيا بنتيجة 62-6
خبر عاجل
06:40
انتهاء الربع الثاني من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدم اسبانيا بنتيجة 62-6
3
فنّ
06:47
"اكتشفت من الصحافة أنني تعرضت للخيانة عندما كان والدي في العناية المركزة"... شاكيرا تتحدث عن خيانة بيكيه لها!
فنّ
06:47
"اكتشفت من الصحافة أنني تعرضت للخيانة عندما كان والدي في العناية المركزة"... شاكيرا تتحدث عن خيانة بيكيه لها!
4
منوعات
06:16
في مشهد مروّع... مراهقة تتعرّض للّكم والضرب على رأسها وجسمها في حديقة! (فيديو)
منوعات
06:16
في مشهد مروّع... مراهقة تتعرّض للّكم والضرب على رأسها وجسمها في حديقة! (فيديو)
5
خبر عاجل
06:23
انتهاء الربع الاول من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدّم منتخب اسبانيا بنتيجة 29-2
خبر عاجل
06:23
انتهاء الربع الاول من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدّم منتخب اسبانيا بنتيجة 29-2
6
منوعات
06:59
بقرة حاولت الهرب فسقطت من الطابق الرابع! (فيديو)
منوعات
06:59
بقرة حاولت الهرب فسقطت من الطابق الرابع! (فيديو)
7
منوعات
12:53
"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!
منوعات
12:53
"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!
8
خبر عاجل
22:35
انتهاء مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بفوز منتخب نيوزيلندا بنتيجة 76-45
خبر عاجل
22:35
انتهاء مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بفوز منتخب نيوزيلندا بنتيجة 76-45
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More