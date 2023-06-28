الرئيس البولندي: وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا "تهديد محتمل" للمنطقة

الرئيس البولندي: يصعب علينا أن نستبعد احتمال أن يشكل تواجد "فاغنر" في بيلاروسيا تهديدا لبولندا ولليتوانيا وللاتفيا

رأى الرئيس البولندي أندري دودا أن وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا يمثل "تهديدا محتملا" للدول المجاورة الواقعة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأعلنت بيلاروسيا الثلاثاء أن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين وصل أراضيها في إطار اتفاق مع الكرملين وضع حدّا لتمرده المسلح على القيادة العسكرية الروسية استمر زهاء 24 ساعة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.



وقال دودا لصحافيين في كييف: "يصعب علينا أن نستبعد احتمال أن يشكل تواجد مجموعة فاغنر في بيلاروسيا تهديدا لبولندا التي تتشارك في حدودها مع بيلاروسيا وتهديدا لليتوانيا التي لديها أطول حدود مع بيلاروسيا من بين دولنا، وكذلك للاتفيا المجاورة أيضا لبيلاروسيا".



وسأل دودا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والليتواني غيتاناس ناوسيدا عن "الهدف من إعادة التموضع هذه".



وقال" "ما الغاية فعليا من (وجود) قوات مجموعة فاغنر، أي عمليا الجيش الروسي، في بيلاروسيا تحديدا؟ هل هدفها احتلال بيلاروسيا أو إيجاد تهديد إضافي من الشمال نحو أوكرانيا، عبر التلويح بهجوم محتمل على هذا البلد من بيلاروسيا؟ أو إن هذا شكل من أشكال التهديد المحتمل لبلادنا في حلف شمال الأطلسي، لبولندا؟".



ورأى زيلينسكي أن على "حلف شمال الأطلسي أن يقول بالاجماع للمجتمعين البولندي والليتواني إنه في حال وطأت قدم عنصر من فاغنر أرض ليتوانيا أو بولندا، فعندها سيتم القضاء على كل عناصر فاغنر أينما وجدوا".



واعتبر الرئيس الأوكراني أن القمة المقبلة للحلف التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس في 11 تموز هي "منصة ممتازة لتمرير رسالة كهذه".