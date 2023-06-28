أنقرة تدين احراق المصحف في السويد وتصفه بالعمل "الحقير"

وزير الخارجية التركي: من غير المقبول السماح بهذه الأعمال المعادية للإسلام بذريعة حرية التعبير

ندد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى بإحراق المصحف في ستوكهولم، معتبرا أنه خطوة "حقيرة" و"دنيئة".



وكتب الوزير على حسابه على تويتر: "ألعن الفعل الحقير الذي ارتكب في حق القرآن الكريم في أول أيام عيد الأضحى".



وأضاف: "من غير المقبول السماح بهذه الأعمال المعادية للإسلام بذريعة حرية التعبير".



وأوضح الوزير الذي كان على رأس أجهزة الاستخبارات حتى توليه منصبه مطلع حزيران، أن "التغاضي عن مثل هذه الأعمال الفظيعة يعني التواطؤ".



وكانت الشرطة السويدية سمحت بتظاهرة أحرق فيها رجل بضع صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم.



والشخص الذي أحرق المصحف عراقي يبلغ من العمر 37 عاما فر من بلاده.



وحدث استفزاز مماثل في كانون الثاني من قبل ناشط يميني متطرف.



ومنذ أيار 2022، تعرقل تركيا دخول السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكذلك المجر.



وتنتقد أنقرة السويد لتساهلها المفترض مع ناشطين من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة منظمة إرهابية.



وأعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الأربعاء أن المحادثات حول انضمام السويد إلى الناتو التي عرقلتها تركيا، ستجمع ممثلين عن البلدين في بروكسل في السادس من تموز.



ويأمل الناتو الذي يعقد قمة في 11 و12 تموز في فيلنيوس، في رفع هذا الفيتو خلال الاجتماع.