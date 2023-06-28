في اول ايام عيد الاضحى... الحجاج شرعوا في رمي الجمرات بمنطقة منى قرب مكة المكرمة

في اول ايام عيد الاضحى... الحجاج شرعوا في رمي الجمرات بمنطقة منى قرب مكة المكرمة



في اول ايام عيد الاضحى شرع الحجاج في رمي الجمرات بمنطقة منى قرب مكة المكرمة وفي ختام أبرز مناسك الحج الذي شهد هذا العام مشاركة حوالي مليوني شخص، رمى الحجاج سبع حصوات على مجسم يُجسد الشيطان.



وتجري هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيدته السلطات السعودية للحد من إمكانية وقوع حوادث تدافع.



ويقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت الى ثمانية واربعين درجة مئوية.