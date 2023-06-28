سبعة قتلى في حريق في هافانا

نقلت الصحف الرسمية عن السلطات الكوبية قولها إن سبعة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان قضوا الاربعاء في حريق منزلهم في حي بوسط هافانا.وكتبت بوابة "كوباديبايت" الاعلامية أن "عائلة مكونة من سبعة أشخاص هم خمسة بالغين وقاصران" لقوا حتفهم في الحادث الذي نجم حسب العناصر الأولى عن "حريق دراجات كهربائية" كانت في المنزل.وأوضح المصدر أن "الوقائع جرت فجر الأربعاء في منزل مصنوع من الأسمنت والخشب" و"كل شيء يدل على أن الكارثة بدأت بانفجار الدراجات التي كانت عند مدخل الصالون".وتدخلت ثلاث سيارات إطفاء وفقا للصور التي نقلتها وسيلة الإعلام.بسبب النقص المتكرر في البنزين، يتزايد عدد السيارات الكهربائية ولا سيما الدراجات البخارية في العاصمة الكوبية. وتتحدث الصحافة بانتظام عن حرائق غير خطرة عموما ناجمة عن انفجار البطاريات.