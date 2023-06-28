إيران ترفع شكوى ضد كندا لدى محكمة العدل الدولية على خلفية اتهامها لها برعاية "الإرهاب"

رفعت إيران شكوى ضد كندا لدى محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك حصانتها من خلال اعتبارها دولة "راعية للإرهاب"، على ما أعلنت المحكمة الأربعاء.



واتهمت طهران أوتاوا بارتكاب "انتهاكات مفترضة لحصاناتها" من خلال عدد من الإجراءات القانونية والسياسة والدبلوماسية العائدة لإدراجها على قوائم "الإرهاب" في 2012، حسبما أعلنت المحكمة ومقرها في لاهاي في بيان.