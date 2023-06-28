بوتين: لم أشك بدعم المواطنين الروس خلال تمرد فاغنر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "لم يشك" بدعم الروس خلال التمرد المسلّح لمجموعة فاغنر الأسبوع الماضي والذي تسبّب بأسوأ أزمة في البلاد منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من 20 عاما.



وجاء في مقتطفات بثّها التلفزيون الرسمي الروسي من لقاء أجراه مع زعيم جمهورية داغستان الواقعة في جنوب روسيا: "لم أشك برد فعل (الناس) في داغستان وفي كل أنحاء البلاد".