المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في السويد ويستدعي سفيره لدى ستوكهولم

المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في السويد ويستدعي سفيره لدى ستوكهولم

دان المغرب العمل "العدائي وغير المسؤول" المتمثل بإحراق نسخة من المصحف في السويد، معلنًا عن إستدعاء سفيره لدى ستوكهولم للتشاور، وفق بيان رسمي صدر ليل الأربعاء الخميس.



وأعربت الخارجية المغربية عن أسفها لأن الحكومة السويدية رخصت مرة أخرى لتنظيم مظاهرة خلال هذا اليوم (الأربعاء) تم خلالها إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم، بحسب البيان.



وقالت: "هذا العمل العدائي غير المسؤول الجديد يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى".



وأعلنت الوزارة أنه بتعليمات من الملك محمد السادس تم إستدعاء القائم بأعمال السويد في الرباط في مواجهة هذه الإستفزازات المتكررة.



وأشارت إلى أنه خلال هذا الإستدعاء، تم التعبير عن إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الإعتداء ورفضها لهذا الفعل غير المقبول.



كما جرى إستدعاء سفير المغرب لدى السويد كريم مدرك الذي يشغل منصبه منذ 14 كانون الأول 2021 للتشاور لأجل غير مسمى، وفق البيان.