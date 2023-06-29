شكوى إيرانية أمام محكمة العدل الدولية احتجاجا على سماح أوتاوا لضحايا هجمات بطلب تعويضات من طهران

شكوى إيرانية أمام محكمة العدل الدولية احتجاجا على سماح أوتاوا لضحايا هجمات بطلب تعويضات من طهران

تقدّمت إيران أمام محكمة العدل الدولية بشكوى ضد كندا لسماحها لضحايا هجمات يشتبه بأنها إرهابية بطلب تعويضات من طهران، وفق ما أعلنت الأربعاء الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة.



وتتّهم طهران في القضية أوتاوا التي أدرجت في العام 2012 الجمهورية الإسلامية في قائمتها للدول الراعية للإرهاب، بانتهاك حصانة الدولة التي تتمتع بها.



وطلبت إيران من محكمة العدل الدولية ومقرّها في لاهاي إلزام كندا بالتراجع عن قانون أُقر في العام 2012 ويسمح لضحايا وعائلاتهم باللجوء إلى محاكم مدنية في كندا لتلقي تعويضات عن أضرار مرتبطة بدول راعية للإرهاب.



وأوردت إيران في الشكوى المقدمة للمحكمة أن "كندا أقرت ونفذت سلسلة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضد إيران وممتلكاتها في انتهاك لالتزاماتها الدولية". وبدورها طالبت إيران كندا بتعويضات.



تشير إيران في الشكوى إلى قرار قضائي كندي صادر في العام 2022 منح تعويضات بأكثر من 80 مليون دولار لعائلات ستة أشخاص قتلوا حين أسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية قبل نحو عامين.



وأُسقطت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية التي كانت تجري الرحلة بي اس 752 بعيد إقلاعها من طهران في الثامن من كانون الثاني 2020، ما أدى إلى مقتل كل من كانت تقلّهم وعددهم 176 شخصا، 85 من بينهم من حملة الجنسية الكندية أو الإقامة الدائمة في كندا.



بعد ثلاثة أيام أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة التي كانت متّجهة إلى كييف "عن طريق الخطأ".



كذلك أشارت إيران في الشكوى إلى قرار قضائي صادر في العام 2016 قضى بتسليم أراض غير مرتبطة بدبلوماسيين وحسابات مصرفية إيرانية في كندا إلى ضحايا هجمات نسبت إلى حماس وحزب الله.



ومنح الحكم 13 مليون دولار وفق تقارير، لعائلات أميركيين قتلوا في ثمانية تفجيرات أو في عمليات خطف رهائن في بوينس آيرس وإسرائيل ولبنان والسعودية بين 1983 و2002.

