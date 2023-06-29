واشنطن تحض أرمينيا وأذربيجان على إحتواء التصعيد خلال لقاء مع وزيري خارجية البلدين

واشنطن تحض أرمينيا وأذربيجان على إحتواء التصعيد خلال لقاء مع وزيري خارجية البلدين

حضت الولايات المتحدة الأربعاء أذربيجان وأرمينيا على إحتواء التصعيد، وذلك في إجتماع مع وزيري خارجية البلدين، بعد ساعات قليلة على مقتل أربعة مقاتلين إنفصاليين أرمينيين في فصل جديد من أعمال العنف.



وحضر وزيرا خارجية البلدين في اليوم الثاني من محادثات من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام إفتتحها الثلاثاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى البيت الأبيض للقاء مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان.



وجاء في تغريدة أطلقها ساليفان عقب اللقاء: "شجعت أرمينيا وأذربيجان على مواصلة تحقيق تقدم نحو السلام وتجنب الإستفزازات وإحتواء التوترات المتصاعدة من أجل بناء الثقة".



وبعد ساعات قليلة على إنطلاق المحادثات، أعلنت السلطات الأرمينية في منطقة ناغورني قره باغ الإنفصالية مقتل أربعة مقاتلين.



ويتصاعد التوتر في المنطقة على خلفية إغلاق ممر لاتشين، وهو الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بالجيب الإنفصالي.