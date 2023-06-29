توقيف 150 شخصًا في فرنسا ليل الأربعاء الخميس إثر مقتل فتى برصاص شرطي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف 150 شخصًا ليل الأربعاء الخميس في أعمال عنف جديدة إثر مقتل فتى برصاص شرطي، منددًا بأعمال عنف "لا تحتمل ضد رموز الجمهورية".وكتب جيرالد دارمانان على تويتر أنه تم "إحراق أو مهاجمة بلديات ومدارس ومراكز شرطة"، قائلًا: "عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء".