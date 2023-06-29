وزيرة الخزانة الأميركية تأمل زيارة الصين

وزيرة الخزانة الأميركية تأمل زيارة الصين

أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن أملها في زيارة الصين لإعادة التواصل مع المسؤولين في بكين على رغم الخلافات بين القوتين.



وشهدت الأعوام الماضية زيادة في حدة التوتر بين واشنطن وبكين، مع إعتبار كل من الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن أن الصين تشكل التهديد الأبرز على المدى الطويل لتفوق الولايات المتحدة عالميًا.



إلا أن إدارة الديمقراطي بايدن سعت في الآونة الأخيرة إلى تخفيف حدة التوتر مع الصين وإدارة التنافس بين أكبر قوتين إقتصاديتين في العالم.



وقالت يلين في مقابلة مع شبكة "أم أس أن بي سي" بثت الأربعاء إنها تأمل في السفر إلى الصين لإعادة التواصل.



وأضافت: "ثمة مجموعة جديدة من القادة ونحتاج للتعرف إلى بعضنا البعض"، من دون أن تعطي موعدًا تقديريًا لزيارتها.



إلا أن وكالة "بلومبرغ" أشارت إلى أن الزيارة ستتم في مطلع تموز.

