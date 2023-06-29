وزيرة الخارجية الفرنسية في منغوليا لتعزيز التعاون بشأن المعادن

وزيرة الخارجية الفرنسية في منغوليا لتعزيز التعاون بشأن المعادن

وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى منغوليا الخميس في زيارة تهدف لتعزيز التعاون مع هذه الدولة الآسيوية الغنية بالموارد الطبيعية منها المعادن الأساسية.



وقالت كولونا في تغريدة: "وصلت إلى منغوليا ديموقراطية حجمها ثلاثة أضعاف حجم فرنسا والواقعة بين الصين وروسيا".



وأضافت أن "فرنسا ومنغوليا تتقاسمان شراكة تعزز السيادة والإستقلال الإستراتيجي لبلدينا".



وتأتي الزيارة إمتدادًا لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، حسبما أعلن مسؤول دبلوماسي للصحافيين.



وأشار إلى أن "منغوليا مليئة بالموارد التي لا يتم إستغلالها بشكل كاف ولم تحدد جميعها".