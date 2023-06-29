روسيا تعلن أنها قتلت جنرالَين أوكرانيَين في الضربة على كراماتورسك

روسيا تقتل جنرالَين أوكرانيَين في الضربة على كراماتورسك

أعلنت روسيا الخميس أن قواتها قتلت جنرالَين أوكرانيَين و"ما يصل إلى 50 ضابطًا" في ضربة على مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا هذا الأسبوع.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "نتيجة لضربة يوم 27 حزيران على كراماتورسك، تمّت تصفية جنرالَين اثنين وما يصل إلى 50 ضابطًا في الجيش الأوكراني و20 من المرتزقة والمستشارين".



ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من ضربة على كراماتورسك دمّرت مطعمًا وتسببت بمقتل 12 شخصًا وبإصابة نحو 60 شخصًا وفق السلطات الأوكرانية.



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت "نقطة انتشار مؤقت" للواء 56 الميكانيكي لمشاة الجيش الأوكراني.