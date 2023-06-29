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متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجًا على إحراق نسخة من المصحف

ا ف ب: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجًا على إحراق نسخة من المصحف



تمكّن عشرات المتظاهرين العراقيين الخميس من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد احتجاجًا على إحراق نسخة من المصحف من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم، بحسب ما افاد مصوّر وكالة فرانس برس.



بقي المتظاهرون المناصرون لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن، وفق المصوّر.