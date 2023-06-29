موظفو مطار جنيف يضربون الجمعة احتجاجا على سياسة الأجور

اضراب في مطار جنيف الجمعة احتجاجا على سياسة الأجور



تطاول اضطرابات كبيرة الجمعة مطار جنيف كوانتران الدولي، ثاني أكبر مطار في سويسرا، بعدما دعا موظفوه للإضراب احتجاجاً على سياسة الأجور الجديدة.



وهذا الإضراب غير المسبوق هو الأول لموظفي المطار الذين تم تعيينهم بموجب عقد القانون العام (وليس المتعاونين من خارج الملاك الذين يؤدون أيضاً دورًا حيويًا في تشغيله) منذ انشائه قبل 104 اعوام، بحسب صحيفة Le Temps اليومية.



قال ممثل نقابة عمال الخدمات العامة لوكالة "كيستون- ايه تي اس" إن موظفي مطار جنيف سينفذون اضرابهم بين الساعة 04,00 بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ) والساعة 10,00.



أقر مجلس إدارة المطار الخميس سياسة الرواتب الجديدة التي اثارت اعتراض الموظفين. وحركة الاضراب قابلة للتمديد.



من المتوقع ان يطاول تأثير الإضراب نحو ستين الف مسافر.



واكدت إدارة المطار أنها ستفعل كل مافي وسعها لتخفيف اثر الاضراب، مشيرة إلى انها في وقت ما "ستقرر وقف العمليات موقتاً لضمان أعلى مستوى من السلامة لجميع الشركات المشغلة في المطار".



ودعت المسافرين "إلى الاتصال بشركات الطيران واتباع الخطوات المشار إليها" مقدمة "اعتذارا من جميع الركاب وعائلاتهم عن أي إزعاج محتمل".



قدم المطار خدماته بين كانون الثاني وأيار إلى حوالى 6,8 ملايين مسافر، وفقًا للأرقام الرسمية.