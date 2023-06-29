الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على مشاركين في مسيرة تكريم لفتى أردته الشرطة

ا ف ب: الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على مشاركين في مسيرة تكريم لفتى أردته الشرطة



أطلقت الشرطة الفرنسية الخميس الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة بضواحي باريس تكريما لذكرى فتى قتل برصاص عنصر من الشرطة من مسافة قريبة في وقت سابق من الاسبوع، بحسب مراسل لفرانس برس.



وبدأ عدد من المتظاهرين برشق الشرطة بمقذوفات أمام المبنى الرئيسي للإدارة المحلية في نانتير، قبل أن تبادر قوات الأمن لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع. وشارك نحو 6200 شخص في التحرك، بحسب مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته.