الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتانياهو يعلن تخليه عن بند أساسي في الإصلاح القضائي
أخبار دولية
2023-06-29 | 11:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نتانياهو يعلن تخليه عن بند أساسي في الإصلاح القضائي
نتانياهو يعلن تخليه عن بند أساسي في الإصلاح القضائي الذي أثار حركة احتجاجية هي من الأكبر في إسرائيل
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقابلة نُشرت الخميس، أنه تخلى عن بند رئيسي في مشروعه للإصلاح القضائي الذي أثار حركة احتجاجية هي من الأكبر في إسرائيل.
وكشف نتانياهو الذي أعلن في 27 آذار "تعليق" المسار التشريعي لإقرار مشروعه المثير للجدل لإعطاء "فرصة للحوار" بشأنه، تخلّيه عمّا يعرف بـ"بند الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
وتبنى الكنيست "بند الاستثناء" في قراءة أولى في منتصف آذار.
وقال نتانياهو في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الخميس إن "فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، قلت إنني تخليت عنها".
ولم يدلِ مكتب رئيس الوزراء بتعليقات إضافية ردا على طلب وكالة فرانس برس.
وأكّد رئيس الحكومة التي تُعدّ من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل أنه سعى الى الحصول على "إجماع واسع" مع المعارضة التي تعرّضت، وفق قوله، لكثير من "الضغوط السياسية" لعدم القبول بتسوية في هذا الملف.
وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 حزيران تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة في ما يتعلّق بالتعديلات القضائية.
واتّهم لبيد نتانياهو بأنه لم يعد "قادرًا على الإيحاء بأنه منفتح على النقاش".
وتقول الحكومة إن النص يهدف بين أشياء أخرى، إلى إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيّسة، لصالح البرلمان.
لكن معارضي مشروع التعديلات الذين يتظاهرون كلّ أسبوع منذ الإعلان عنه في كانون الثاني/يناير، يرون أنه قد يمهّد الطريق لممارسات غير ليبرالية، لا بل استبدادية.
وتبنى النواب في قراءة أولى بندًا آخر خلافيا يُعنى بتعديل عملية تعيين القضاة.
ووعد نتانياهو في 18 حزيران بالمضي قدما في مشروع الإصلاح القضائي الذي يثير كذلك انتقادات خارج إسرائيل. ورأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن "تواصل هذا الطريق" وأعرب عن أمله في أن "تتخلى" عن هذه الإصلاحات.
أخبار دولية
نتانياهو
بند
الإصلاح القضائي
اسرائيل
الاحتجاجات
التالي
سويسرا ترفض إعادة تصدير دبابات إلى أوكرانيا
بولندا تعتزم شراء أنظمة باتريوت متطورة للدفاع الجوي بقيمة 15 مليار دولار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-04-16
نتانياهو: واشنطن تبقى "افضل حليف" لاسرائيل رغم تسريب وثائق سرية
أخبار دولية
2023-04-16
نتانياهو: واشنطن تبقى "افضل حليف" لاسرائيل رغم تسريب وثائق سرية
0
خبر عاجل
2023-06-26
اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور
خبر عاجل
2023-06-26
اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور
0
فنّ
2023-06-23
بسبب بند "لا ذكر للجنس"... فرقة Steps ترفض العرض في دبي
فنّ
2023-06-23
بسبب بند "لا ذكر للجنس"... فرقة Steps ترفض العرض في دبي
0
آخر الأخبار
2023-06-21
جلسة مجلس الوزراء: البند المتعلق برفع تعرفة الإتصالات والإنترنت الثابت المتعلق بهيئة أوجيرو لم يُقر
آخر الأخبار
2023-06-21
جلسة مجلس الوزراء: البند المتعلق برفع تعرفة الإتصالات والإنترنت الثابت المتعلق بهيئة أوجيرو لم يُقر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:11
الصحاف: لتسليم الشخص الذي أحرق نسخة من المصحف للحكومة العراقيَّة لمحاكمته
أخبار دولية
15:11
الصحاف: لتسليم الشخص الذي أحرق نسخة من المصحف للحكومة العراقيَّة لمحاكمته
0
تقارير نشرة الاخبار
12:55
الاندية السعودية في كرة القدم تواصل خطف نجوم الاندية الاوروبية
تقارير نشرة الاخبار
12:55
الاندية السعودية في كرة القدم تواصل خطف نجوم الاندية الاوروبية
0
تقارير نشرة الاخبار
12:54
غضبٌ يعمُ الشوارع الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة
تقارير نشرة الاخبار
12:54
غضبٌ يعمُ الشوارع الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة
0
أخبار دولية
12:31
"انفجار ضخم" يهز وسط الخرطوم في ثاني أيام الأضحى
أخبار دولية
12:31
"انفجار ضخم" يهز وسط الخرطوم في ثاني أيام الأضحى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-06-27
بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!
منوعات
2023-06-27
بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!
0
منوعات
2023-06-23
كان مهووساً بجارته... قضم أجزاء من وجهها واغتصبها ثم ضربها حتى الموت!
منوعات
2023-06-23
كان مهووساً بجارته... قضم أجزاء من وجهها واغتصبها ثم ضربها حتى الموت!
0
فنّ
2023-06-24
صور جريئة جداً منسوبة لهبة نور... والأخيرة تهدّد وتتوعّد!
فنّ
2023-06-24
صور جريئة جداً منسوبة لهبة نور... والأخيرة تهدّد وتتوعّد!
0
أخبار دولية
2023-06-05
أربعة قتلى في تحطم طائرة خاصة أثار اعتراضها دوي انفجار صوتي في واشنطن
أخبار دولية
2023-06-05
أربعة قتلى في تحطم طائرة خاصة أثار اعتراضها دوي انفجار صوتي في واشنطن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من البحر الى النهر...هكذا يعيّد لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من البحر الى النهر...هكذا يعيّد لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سلامة يرسل ردودا على تقرير Alvarez&Marshall
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سلامة يرسل ردودا على تقرير Alvarez&Marshall
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨
0
اقتصاد
13:19
صندوق النقد: لبنان في حالة محبطة جدا... وهذه آخر الارقام
اقتصاد
13:19
صندوق النقد: لبنان في حالة محبطة جدا... وهذه آخر الارقام
0
أخبار لبنان
13:01
بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا
أخبار لبنان
13:01
بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
12:55
سهرات لنجوم لبنان بعد غياب فرضته ظروف الازمة الإقتصادية وجائحة كورونا
تقارير نشرة الاخبار
12:55
سهرات لنجوم لبنان بعد غياب فرضته ظروف الازمة الإقتصادية وجائحة كورونا
0
تقارير نشرة الاخبار
12:55
الاندية السعودية في كرة القدم تواصل خطف نجوم الاندية الاوروبية
تقارير نشرة الاخبار
12:55
الاندية السعودية في كرة القدم تواصل خطف نجوم الاندية الاوروبية
0
تقارير نشرة الاخبار
12:54
غضبٌ يعمُ الشوارع الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة
تقارير نشرة الاخبار
12:54
غضبٌ يعمُ الشوارع الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
16:37
قتيلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية
أخبار دولية
16:37
قتيلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية
2
فنّ
04:57
دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟
فنّ
04:57
دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟
3
منوعات
07:09
إصابات وكسور وكدمات... إبن الـ10 أشهر قُتل على يد والدته وزوجها؟!
منوعات
07:09
إصابات وكسور وكدمات... إبن الـ10 أشهر قُتل على يد والدته وزوجها؟!
4
منوعات
06:16
خنقوا إبن الـ14 عاماً ثم علّقوا حجراً في رجله وألقوا به في قناة مائية والسبب: توك توك؟!
منوعات
06:16
خنقوا إبن الـ14 عاماً ثم علّقوا حجراً في رجله وألقوا به في قناة مائية والسبب: توك توك؟!
5
فنّ
06:43
كيف عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي بعيد ميلادها؟ (صورة)
فنّ
06:43
كيف عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي بعيد ميلادها؟ (صورة)
6
فنّ
05:17
أبو سليم يودّع صهره أسعد بحزن: "سلّم عالشباب يا عبدالله ولاحقينك"
فنّ
05:17
أبو سليم يودّع صهره أسعد بحزن: "سلّم عالشباب يا عبدالله ولاحقينك"
7
أخبار لبنان
09:17
صندوق النقد: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء سياسي والدين العام قد يصل الى ما يقارب 550% بحلول 2027
أخبار لبنان
09:17
صندوق النقد: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء سياسي والدين العام قد يصل الى ما يقارب 550% بحلول 2027
8
خبر عاجل
12:50
وزير الخارجية للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا
خبر عاجل
12:50
وزير الخارجية للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More