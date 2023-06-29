الصحاف: لتسليم الشخص الذي أحرق نسخة من المصحف للحكومة العراقيَّة لمحاكمته

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الصحاف: لتسليم الشخص الذي أحرق نسخة من المصحف للحكومة العراقيَّة لمحاكمته
أخبار دولية
2023-06-29 | 15:11
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الصحاف: لتسليم الشخص الذي أحرق نسخة من المصحف للحكومة العراقيَّة لمحاكمته
استدعت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة السفيرة السويديَّة لدى العراق، وابلغتها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويديَّة لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم أمس الأربعاء.
وطالبت الحكومة السويديَّة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الاساءة المتكررة للقرآن الكريم، على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لاتبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة.
واعتبر المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحّاف أن الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم، هو عراقيّ الجنسية، وقال: "لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقيَّة لمحاكمته وفق القانون العراقيّ'.
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