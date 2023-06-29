عبد اللهيان وبن فرحان يؤكّدان على ضرورة وحدة الأمة الإسلامية

كشفت وزارة الخارجية الايرانية أنّ وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان أكّدا على ضرورة وحدة الأمة الإسلامية وشددا على أهمية خير وسعادة مسلمي العالم.وكان عبداللهيان وبن فرحان تبادلا التهاني بعيد الأضحى المبارك، بحسب ما أشارت وزارة الخارجية الايرانية.