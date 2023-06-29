الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين ووالمخفيين قسرًا في سوريا

مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا في سوريا...



التأمت الجَمعية العامة للأممِ المتحدة واعتمدت مشروع قرار لإنشاءِ هيئة مُستقلة ترعاها المنظمة الدولية، مهمَتُها توضيح مَصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا، وتحديد أماكن وجودِهِم، وتقديمُ الدعمِ الكافي للضحايا وأُسَرِ المفقودين.



ويدعو مشروع القرار جميع الدول وجميع أطراف النزاع في سوريا إلى التعاونِ الكامل مع الهيئةِ المستقلة.



وقد تبنّى مشروع القرار هذا 83 دولة من بينها قطر فيما عارضته 11 دولة وامتنعت 62 دولة عن التصويت من بينها لبنان والمملكة العربية السعودية.



وأعلن التلفزيون السوري رفض نظام الأسد مشروعَ القرار.



وكان أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومةِ تصريفِ الأعمال عبدالله بو حبيب للـLBCI أنّ الموقِفَ اللّبناني هو الإمتناع عن التصويت.



وجاء التصويت على الشكل التالي: