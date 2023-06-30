بلينكن يتحدث عن "تقدم" في المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان

أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بـ"التقدم" المحرز بعد ثلاثة أيام من المحادثات في واشنطن بين أرمينيا وأذربيجان بشأن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.وأكد وزير الخارجية خلال الجلسة الختامية للمحادثات التي بدأت الثلاثاء في العاصمة الفدرالية الأميركية "يبقى هناك عمل شاق يجب إنجازه توصلا إلى اتفاق نهائي".وكانت هذه الجولة الثانية من المحادثات بين البلدين برعاية الولايات المتحدة بعد جولة أولى في أوائل أيار.كما أشاد بلينكن إلى جنب نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيراموف، بـ"روح الصراحة والانفتاح" التي سادت المحادثات، قائلا إنه يرغب بـ"مواصلتها" في الأسابيع المقبلة. ورغم ذلك، كانت اللهجة أكثر تحفظا مما كانت عليه خلال الاجتماع في أوائل أيار عندما تحدث بلينكن وقتذاك عن اتفاق سلام "في متناول اليد".الأربعاء، في خضم المناقشات في واشنطن، لقي أربعة جنود أرمن مصرعهم في ناغورني قره باغ بنيران أذربيجانية.واستقبل مستشار الأمن القومي جيك ساليفان الوزيرين في البيت الأبيض الأربعاء، داعيا إلى وقف التصعيد.من جهته حذر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأربعاء من "مخاطر كبيرة لزعزعة الاستقرار" في أعقاب هذه الواقعة في ناغورني قره باغ.وعقدت المحادثات خلف أبواب مغلقة في مركز مؤتمرات قرب واشنطن.