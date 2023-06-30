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طيران مجهول يقصف قاعدة يستخدمها عناصر فاغنر في شرق ليبيا

أخبار دولية
2023-06-30 | 00:13
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طيران مجهول يقصف قاعدة يستخدمها عناصر فاغنر في شرق ليبيا
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طيران مجهول يقصف قاعدة يستخدمها عناصر فاغنر في شرق ليبيا

طيران مجهول يقصف قاعدة يستخدمها عناصر فاغنر في شرق ليبيا

استهدف قصف شنّته طائرات مسيّرة مجهولة ليل الخميس الجمعة قاعدة جوّية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسيّة، من دون أن يُسفر عن خسائر بشريّة، على ما أعلن مصدر عسكري. 
     
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إنّ طائرات مسيّرة "مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوّية (150 كيلومترا جنوب شرق بنغازي) حيث ينتشر عدد من قوّات فاغنر" الروسيّة. 
      
ولم يتحدّث المصدر عن سقوط ضحايا.
     
وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.
      
ومن نيسان 2019 إلى حزيران 2020، لجأ خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القوي إلى مقاتلين تشاديين وسودانيين ونيجيريين وسوريين، وكذلك إلى عناصر من مجموعة فاغنر، في محاولته للسيطرة على العاصمة طرابلس. 
      
ومذاك، ظل مئات من عناصر فاغنر نشطين في الشرق، منطقة الموانئ النفطية، وفي جنوب ليبيا، بعد مغادرة جزء منهم إلى مالي أو إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب الجيش الروسي.
 
     
 

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