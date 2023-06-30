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وفاة أكثر من مئة شخص في حزيران بالمكسيك جراء موجة حر

أخبار دولية
2023-06-30 | 00:15
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وفاة أكثر من مئة شخص في حزيران بالمكسيك جراء موجة حر
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وفاة أكثر من مئة شخص في حزيران بالمكسيك جراء موجة حر

وفاة أكثر من مئة شخص في حزيران بالمكسيك جراء موجة حر

توفي 104 أشخاص في المكسيك بين 12 و25 حزيران بسبب موجة حر شديد ضربت الشمال الصحراوي والعاصمة، على ما أعلنت الحكومة. 
      
وسُجل العدد الأكبر من الضحايا (64) في ولاية نويفو ليون الصناعية (شمال شرق) على حدود تكساس، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس. 
     
وسُجّلت درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة في ولاية سونورا (شمال غرب)، وفق المصدر نفسه. 
      
في هذا الوقت من العام، يتراوح عادة متوسط الحرارة بين 30 و45 درجة. 
      
وتُعتبر ضربات الشمس والجفاف سبب معظم الوفيات. 
      
واعتبارا من الأول من تموز، يُتوقع أن تؤثر موجة حر جديدة على البلاد البالغ عدد سكانها 127 مليون نسمة.
 

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