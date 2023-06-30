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إصابة 249 شرطيا ودركيا في أعمال الشغب في فرنسا ليل الخميس الجمعة
أخبار دولية
2023-06-30 | 04:29
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إصابة 249 شرطيا ودركيا في أعمال الشغب في فرنسا ليل الخميس الجمعة
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 249 شرطيا ودركيا في أعمال الشغب في فرنسا ليل الخميس الجمعة على خلفية مقتل مراهق برصاص شرطي في باريس الثلاثاء.
وأوضح المصدر نفسه أن السلطات نشرت 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم خمسة آلاف في باريس. ولم تكن أي إصابة في صفوف عناصر الشرطة والدرك خطرة.
أخبار دولية
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