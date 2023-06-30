لافروف: روسيا ستكون "أقوى" بعد تمرد فاغنر

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن روسيا ستكون "أقوى" بعد تمرد مجموعة فاغنر الذي هز البلاد الأسبوع الماضي.





وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي "لطالما خرجت روسيا أقوى وأكثر صلابة من كل الصعوبات ... وستكون الحال كذلك هذه المرة أيضا. ونشعر بأن هذه العملية قد بدأت".

