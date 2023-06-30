الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

واشنطن تقرر بيع تايوان معدات عسكرية بـ440 مليون دولار

أخبار دولية
2023-06-30 | 06:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
واشنطن تقرر بيع تايوان معدات عسكرية بـ440 مليون دولار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
واشنطن تقرر بيع تايوان معدات عسكرية بـ440 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الخميس عن خطة لبيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايوان مقابل 440 مليون دولار في إطار دعمها الجزيرة ذاتية الحكم التي تطالب بها الصين. 
 
     
وعملية البيع هذه ذات الحجم المتواضع، لا توسع نطاق الأسلحة الأميركية المسلمة إلى تايوان، لكنها تأتي في وقت تحاول واشنطن وبكين نزع فتيل  التوتر في علاقاتهما. 
 
     
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في إخطار للكونغرس، بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332,2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين دولار. وقالت وزارة الخارجية إن هذه المبيعات ستساعد تايوان "في الحفاظ على قدرة دفاعية يمكن الاعتماد الوثوق بها" لكنها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة". 

أخبار دولية

تايوان

معدات

عسكرية

بـ440

مليون

دولار

LBCI التالي
الامم المتحدة: على فرنسا معالجة "مشاكل عنصرية متجذرة" في صفوف قوات الأمن
لافروف: روسيا ستكون "أقوى" بعد تمرد فاغنر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:10

واشنطن تبيع تايوان معدات عسكرية بـ440 مليون دولار

LBCI
أخبار دولية
2023-06-27

البنتاغون يعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ500 مليون دولار

LBCI
أخبار دولية
2023-06-09

واشنطن تعلن مساعدة عسكرية جديدة لكييف بقيمة ملياري دولار

LBCI
أخبار دولية
2023-05-20

واشنطن تخصص مئة مليون دولار للسودان وجيرانه دعما للنازحين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:40

موسكو: إيران ستنضم الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون

LBCI
أخبار دولية
07:39

في فرنسا.. تداعيات مقتل الفتى الفرنسي من أصل جزائري تتفاعل وماكرون يدعو لاجتماعٍ طارئ

LBCI
أخبار دولية
07:17

رئيس وزراء السويد يدعو إلى الهدوء بعد الاحتجاجات على إحراق المصحف

LBCI
أخبار دولية
07:12

بولندا توقف لاعب هوكي روسيًا يشتبه في تجسسه لموسكو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-04-05

في فرنسا... شكويان أوليان تستهدفان روبوت المحادثة "تشات جي بي تي"

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-14

في الذكرى الرابعة لتأسيسها... أكاديمية بشير الجميل تشارك في قداس بكركي

LBCI
أخبار دولية
2023-06-01

واشنطن مستعدة لاستئناف وساطتها في السودان عندما يكون طرفا النزاع "جدّيين"

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-06

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 72 مليون دولار بمعدل 87000 ليرة لبنانية للدولار الواحد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:46

منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة يحافظ على مركزِه ضمن منتخبات النخبة في آسيا

LBCI
أخبار دولية
07:39

في فرنسا.. تداعيات مقتل الفتى الفرنسي من أصل جزائري تتفاعل وماكرون يدعو لاجتماعٍ طارئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من البحر الى النهر...هكذا يعيّد لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

سلامة يرسل ردودا على تقرير Alvarez&Marshall

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨

LBCI
اقتصاد
13:19

صندوق النقد: لبنان في حالة محبطة جدا... وهذه آخر الارقام

LBCI
أخبار لبنان
13:01

بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:55

سهرات لنجوم لبنان بعد غياب فرضته ظروف الازمة الإقتصادية وجائحة كورونا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨

LBCI
فنّ
10:12

بيان من مكتب هيفاء وهبي الإعلامي.. لهذا السبب تمّ إلغاء حفل عيد الأضحى

LBCI
خبر عاجل
12:50

وزير الخارجية للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
09:17

صندوق النقد: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء سياسي والدين العام قد يصل الى ما يقارب 550% بحلول 2027

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟

LBCI
خبر عاجل
06:20

الخارجية توضح أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا

LBCI
منوعات
10:13

علقت رجلها في ممر متحرك في المطار... سائحة تتعرض لحادث مروّع والنتيجة مأساوية! (صور)

LBCI
خبر عاجل
02:25

فوز منتخب لبنان للسيدات على شاينييز تايبي بنتيجة 75 - 73 في المباراة الفاصلة ضمن بطولة كأس آسيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More