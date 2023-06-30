واشنطن تقرر بيع تايوان معدات عسكرية بـ440 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الخميس عن خطة لبيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايوان مقابل 440 مليون دولار في إطار دعمها الجزيرة ذاتية الحكم التي تطالب بها الصين.





وعملية البيع هذه ذات الحجم المتواضع، لا توسع نطاق الأسلحة الأميركية المسلمة إلى تايوان، لكنها تأتي في وقت تحاول واشنطن وبكين نزع فتيل التوتر في علاقاتهما.





وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في إخطار للكونغرس، بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332,2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين دولار. وقالت وزارة الخارجية إن هذه المبيعات ستساعد تايوان "في الحفاظ على قدرة دفاعية يمكن الاعتماد الوثوق بها" لكنها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".