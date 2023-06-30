الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس وزراء السويد يدعو إلى الهدوء بعد الاحتجاجات على إحراق المصحف
أخبار دولية
2023-06-30 | 07:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس وزراء السويد يدعو إلى الهدوء بعد الاحتجاجات على إحراق المصحف
دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الجمعة إلى التهدئة و"التفكَّر" غداة إثارة إحراق نسخة من المصحف خارج مسجد في ستوكهولم موجة غضب وإدانات.
وقال في مؤتمر صحافي "يصعب تحديد ما ستكون عليه العواقب. أعتقد أن على الكثير من الأشخاص التفكر في الأمر".
تزامن إحراق المصحف الأربعاء مع بدء عيد الأضحى وأثار الغضب في مختلف البلدان المسلمة.
أخبار دولية
وزراء
السويد
الهدوء
الاحتجاجات
إحراق
المصحف
التالي
في فرنسا.. تداعيات مقتل الفتى الفرنسي من أصل جزائري تتفاعل وماكرون يدعو لاجتماعٍ طارئ
بولندا توقف لاعب هوكي روسيًا يشتبه في تجسسه لموسكو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-29
متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجًا على إحراق نسخة من المصحف
أخبار دولية
2023-06-29
متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجًا على إحراق نسخة من المصحف
0
أخبار دولية
2023-06-29
المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في السويد ويستدعي سفيره لدى ستوكهولم
أخبار دولية
2023-06-29
المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في السويد ويستدعي سفيره لدى ستوكهولم
0
أخبار دولية
2023-06-27
بايدن يدعو رئيسة وزراء إيطاليا الى زيارة واشنطن
أخبار دولية
2023-06-27
بايدن يدعو رئيسة وزراء إيطاليا الى زيارة واشنطن
0
أخبار دولية
2023-04-16
رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى تعزيز الأمن تزامنا مع اجتماعات مجموعة السبع
أخبار دولية
2023-04-16
رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى تعزيز الأمن تزامنا مع اجتماعات مجموعة السبع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:49
واشنطن تعود إلى اليونسكو بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة ترامب
أخبار دولية
09:49
واشنطن تعود إلى اليونسكو بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة ترامب
0
أخبار دولية
09:14
القضاء الفرنسي يجيز للمعارضة الإيرانية إقامة تجمّع منعته الشرطة السبت
أخبار دولية
09:14
القضاء الفرنسي يجيز للمعارضة الإيرانية إقامة تجمّع منعته الشرطة السبت
0
أخبار دولية
09:03
لافروف: مستقبل فاغنر في إفريقيا يعتمد على "الدول المعنية"
أخبار دولية
09:03
لافروف: مستقبل فاغنر في إفريقيا يعتمد على "الدول المعنية"
0
أخبار دولية
08:59
عودة الحركة الجوية في مطار جنيف رغم تمديد الإضراب
أخبار دولية
08:59
عودة الحركة الجوية في مطار جنيف رغم تمديد الإضراب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
12:54
غضبٌ يعمُ الشوارع الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة
تقارير نشرة الاخبار
12:54
غضبٌ يعمُ الشوارع الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة
0
تقارير نشرة الاخبار
12:55
سهرات لنجوم لبنان بعد غياب فرضته ظروف الازمة الإقتصادية وجائحة كورونا
تقارير نشرة الاخبار
12:55
سهرات لنجوم لبنان بعد غياب فرضته ظروف الازمة الإقتصادية وجائحة كورونا
0
أخبار لبنان
2023-04-27
أسعد حردان مطرود من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي
أخبار لبنان
2023-04-27
أسعد حردان مطرود من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي
0
امن وقضاء
06:26
قوى الأمن: محمّد بسّام بدر الدين حدّاد مفقود.. هل تعرفون مكانه؟
امن وقضاء
06:26
قوى الأمن: محمّد بسّام بدر الدين حدّاد مفقود.. هل تعرفون مكانه؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
07:46
منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة يحافظ على مركزِه ضمن منتخبات النخبة في آسيا
رياضة
07:46
منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة يحافظ على مركزِه ضمن منتخبات النخبة في آسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:39
في فرنسا.. تداعيات مقتل الفتى الفرنسي من أصل جزائري تتفاعل وماكرون يدعو لاجتماعٍ طارئ
تقارير نشرة الاخبار
07:39
في فرنسا.. تداعيات مقتل الفتى الفرنسي من أصل جزائري تتفاعل وماكرون يدعو لاجتماعٍ طارئ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من البحر الى النهر...هكذا يعيّد لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من البحر الى النهر...هكذا يعيّد لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سلامة يرسل ردودا على تقرير Alvarez&Marshall
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سلامة يرسل ردودا على تقرير Alvarez&Marshall
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨
0
اقتصاد
13:19
صندوق النقد: لبنان في حالة محبطة جدا... وهذه آخر الارقام
اقتصاد
13:19
صندوق النقد: لبنان في حالة محبطة جدا... وهذه آخر الارقام
0
أخبار لبنان
13:01
بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا
أخبار لبنان
13:01
بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
12:55
سهرات لنجوم لبنان بعد غياب فرضته ظروف الازمة الإقتصادية وجائحة كورونا
تقارير نشرة الاخبار
12:55
سهرات لنجوم لبنان بعد غياب فرضته ظروف الازمة الإقتصادية وجائحة كورونا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨
2
خبر عاجل
12:50
وزير الخارجية للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا
خبر عاجل
12:50
وزير الخارجية للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا
3
تقارير نشرة الاخبار
13:35
آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟
4
خبر عاجل
06:20
الخارجية توضح أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا
خبر عاجل
06:20
الخارجية توضح أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا
5
خبر عاجل
02:25
فوز منتخب لبنان للسيدات على شاينييز تايبي بنتيجة 75 - 73 في المباراة الفاصلة ضمن بطولة كأس آسيا
خبر عاجل
02:25
فوز منتخب لبنان للسيدات على شاينييز تايبي بنتيجة 75 - 73 في المباراة الفاصلة ضمن بطولة كأس آسيا
6
خبر عاجل
00:49
انتهاء الربع الاول من المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كأس آسيا بنتيجة 21 - 27
خبر عاجل
00:49
انتهاء الربع الاول من المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كأس آسيا بنتيجة 21 - 27
7
أخبار لبنان
13:01
بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا
أخبار لبنان
13:01
بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا
8
منوعات
07:08
بعد أن قُتل ابنها على يد الشرطة الفرنسية... تصريح مؤثر للوالدة المفجوعة: أنا ألوم شخصا واحدا!
منوعات
07:08
بعد أن قُتل ابنها على يد الشرطة الفرنسية... تصريح مؤثر للوالدة المفجوعة: أنا ألوم شخصا واحدا!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More