رئيس وزراء السويد يدعو إلى الهدوء بعد الاحتجاجات على إحراق المصحف

دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الجمعة إلى التهدئة و"التفكَّر" غداة إثارة إحراق نسخة من المصحف خارج مسجد في ستوكهولم موجة غضب وإدانات.





وقال في مؤتمر صحافي "يصعب تحديد ما ستكون عليه العواقب. أعتقد أن على الكثير من الأشخاص التفكر في الأمر".





تزامن إحراق المصحف الأربعاء مع بدء عيد الأضحى وأثار الغضب في مختلف البلدان المسلمة.