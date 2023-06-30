كازاخستان تحذّر من محاولات تجنيد مواطنيها للقتال في أوكرانيا

أعلنت كازاخستان الكشف عن جهود عبر الإنترنت لتجنيد مواطنيها للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.





ويأتي التحذير الصادر عن مسؤولين إقليميين في وقت متأخر الخميس على خلفية تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية عن مقتل مواطنين كازاخستانيين في أوكرانيا.





لكن الجيش الروسي ومجموعة فاغنر للمرتزقة التي قادت مؤخرا تمرّدا في روسيا استهدفا مواطنين من المنطقة السوفياتية سابقا لحضهم على الانضمام إلى صفوفهما.





وحذّرت النيابة في منطقة قوستناي المحاذية لروسيا، والتي تضم أقلية روسية كبيرة السكان، من "الاستسلام" للمحاولات الرامية على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أشخاص في قوات موسكو.