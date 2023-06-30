عودة الحركة الجوية في مطار جنيف رغم تمديد الإضراب

عادت الحركة الجوية في مطار جنيف الدولي الجمعة بعد تعطلها لساعات جراء إضراب تاريخي، رغم إعلان قسم من الموظفين تواصل تحركهم حتى السبت احتجاجا على سياسة جديدة للأجور.





وقال المدير العام لمطار جنيف أندريه شنايدر للصحافيين إن الاضطراب "ليس أسوأ من يوم تتهاطل فيه الثلوج"، في إشارة إلى تعطل إقلاع وهبوط الطائرات خلال الإضراب الذي استمر نحو أربع ساعات.