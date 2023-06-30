لافروف: مستقبل فاغنر في إفريقيا يعتمد على "الدول المعنية"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن مستقبل مجموعة فاغنر المسلحة في إفريقيا يعتمد على "الدول المعنية"، في وقت يتزايد الضغط الغربي على المجموعة بعد تنفيذها تمردا لم يدم سوى لوقت قصير في روسيا.





وقال لافروف في مؤتمر عبر الإنترنت "مصير هذه الترتيبات بين الدول الإفريقية ومجموعة فاغنر هو أولا وقبل كل شيء مسألة تخص حكومات الدول المعنية ما إذا كانت ستواصل هذا النوع من التعاون أم لا".





مستقبل فاغنر التي قاتلت في أوكرانيا وتنشط في دول إفريقية وكذلك في سوريا، صار موضع تساؤل بعد التمرد الذي نفذته في روسيا بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجين.



