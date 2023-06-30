القضاء الفرنسي يجيز للمعارضة الإيرانية إقامة تجمّع منعته الشرطة السبت

أجاز القضاء الفرنسي الجمعة لإحدى أبرز مجموعات المعارضة الإيرانية في المنفى، إقامة تجمع السبت في باريس بعد أن رفضت الشرطة التصريح بتنظيمه خشية إثارة توترات والتعرض لهجمات.





دعا "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو ائتلاف يضم جماعة "مجاهدي خلق" التي تصنّفها طهران "إرهابية"، الى تجمع في الأول من تموز يأمل أن يشارك فيه عشرات الآلاف من فرنسا ودول أوروبية، للتنديد بتعامل سلطات الجمهورية الإسلامية مع الاحتجاجات التي اندلعت في أيلول/سبتمبر بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.





وقتل المئات على هامش الاحتجاجات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن. وفي الأشهر الماضية، تراجعت حدة التحركات بشكل كبير لكنها تستمر بشكل متقطع.



