واشنطن تعود إلى اليونسكو بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة ترامب

عادت الولايات المتحدة رسميا الى منظمة اليونسكو بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة دونالد ترامب، وذلك إثر تصويت مؤيد خلال مؤتمر عام طارىء لهذه المنظمة التابعة للامم المتحدة والتي مقرها في باريس.



وأعلن رئيس المنظمة البرازيلي سانتياغو ايرازابال موراو على وقع التصفيق أنه "تم تبني القرار".



وأيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة في حين امتنعت 15 عن التصويت وعارضت عشر دول بينها إيران وسوريا والصين وخصوصا روسيا.