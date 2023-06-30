يلين: الاقتصاد الأميركي "أكثر مرونة" من المتوقع

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الاقتصاد الأميركي "أثبت أنه أكثر مرونة" مما كان منتظرا رغم توقعات الركود، معربة عن أملها في خفض التضخم مع الحفاظ على متانة سوق العمل.



واشارت يلين في تصريحات معدة سلفا ستلقيها في فعالية في نيو أورلينز إلى أنها ما زالت تعتقد أن هناك طريقا لخفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل متين.



وأضافت: "من دون التقليل من شأن المخاطر الكبيرة التي تنتظرنا، فإن الأدلة التي رأيناها حتى الآن تشير إلى أننا نسير على هذا الطريق".



وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية أن قادة الأعمال "أعربوا بشكل متزايد عن ثقتهم" في الاقتصاد الأميركي.



وتابعت جانيت يلين أن متانة سوق العمل وإنفاق الأسر والشركات تساعد في دعم الاقتصاد للمضي قدما حتى لو تراجع النشاط مع انخفاض التضخم.



وأردفت وزيرة الخزانة: "في حين تتباطأ أجزاء من اقتصادنا، فإن الأسر تنفق بوتيرة قوية والشركات تواصل الاستثمار".