مجلس الأمن الدولي ينهي مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي

انهى مجلس الامن الدولي مهمة بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي، الامر الذي سبق أن طالبت به باماكو، على ان تتم العملية خلال ستة اشهر.



والقرار الذي صدر بإجماع اعضاء المجلس ينص على انهاء مهمة البعثة في مالي "اعتبارا من 30 حزيران" ووقف انشطة جنود حفظ السلام اعتبارا من اول تموز تمهيدا لتنظيم عودة هؤلاء "بحلول 31 كانون الاول".