باريس: إتهام الأمم المتحدة الشرطة الفرنسية بالعنصرية "لا أساس له"

باريس: إتهام الأمم المتحدة الشرطة الفرنسية بالعنصرية "لا أساس له"

إعتبرت فرنسا الجمعة أن إتهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة شرطتها بأنها تعاني مشاكل عنصرية وتمييزًا عنصريًا "لا أساس له من الصحة".



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "أي إتهام لقوات الشرطة في فرنسا بالعنصرية أو التمييز المنهجي لا أساس له من الصحة".



وشددت الوزارة على أن "الفحص الدوري الشامل الأخير الذي خضعت له بلادنا مكننا من إثبات ذلك"، مشيرة إلى أن "فرنسا وقوات إنفاذ القانون التابعة لها تكافح العنصرية وجميع أشكال التمييز بحزم ولا مجال للتشكيك في هذا الإلتزام".



وقالت الناطقة بإسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحافي في جنيف الجمعة: "حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن".



لكن الخارجية الفرنسية أكدت أن "قوات الأمن تتعامل بمهنية كبيرة مع أوضاع وأعمال عنف شديدة".



ولفتت إلى أن "إستخدام الشرطة والدرك الوطنيين للقوة محكوم بمبدأي الضرورة المطلقة والتناسب ويخضع لإشراف ورقابة صارمين"، مشيرة إلى "إصابة 249 شرطيًا بجروح خلال أعمال العنف في الأيام الأخيرة".