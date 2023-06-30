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منع الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام
أخبار دولية
2023-06-30 | 14:00
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منع الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام
ماذا يعني هذا القرار؟
منعت محكمة برازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام بعدما دانته بـ"استغلال السلطة" بسبب معلومات "خاطئة" نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني قبيل هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية.
ويحرم الحكم الذي أصدره سبعة قضاة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا بعدما أيّده خمسة قضاة مقابل اعتراض اثنين، بولسونارو (68 عاماً) من الترشّح لانتخابات 2026 الرئاسية ويفتح معركة خلافته داخل اليمين واليمين المتطرّف.
وفي السياق، أعلن دفاع الرئيس السابق أنّه سيستأنف الحكم.
أخبار دولية
بولسونارو
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