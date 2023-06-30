إستقالة وزير الإقتصاد الفنلندي الجديد بسبب تصريحات قديمة مؤيدة للنازية

إستقالة وزير الإقتصاد الفنلندي الجديد بسبب تصريحات قديمة مؤيدة للنازية

أعلن وزير الإقتصاد الفنلندي الجديد فيلهلم جونيلا، القيادي في "حزب الفنلنديين" اليميني المتطرف، الجمعة إستقالته بعد عشرة أيام فقط على توليه منصبه، وذلك بعدما أثارت تصريحات قديمة له مؤيدة للنازية عاصفة من ردود الفعل المستهجنة.



وأتت إستقالة جونيلا (41 عامًا) بعد يومين على إفلاته في البرلمان من تصويت على مذكرة بحجب الثقة عنه.



وصوت 95 نائبًا ضد المذكرة مقابل 86 نائبًا صوتوا لصالح حجب الثقة عن الوزير.



والجمعة، قال جونيلا في بيان: "أجد أنه من المستحيل لي أن أستمر في أن أكون وزيرًا بطريقة مرضية".



وقدم مذكرة حجب الثقة عن الوزير نواب ثلاثة أحزاب معارضة هي حزب الخضر، وتحالف اليسار، والإشتراكيون الديمقراطيون.



وعبر هؤلاء النواب عن غضبهم من صلات الوزير الجديد بدوائر اليمين المتطرف.



وسبق لجونيلا أن تحدث مرة واحدة على الأقل في 2019 في تجمع نظمه يومها "تحالف القوميين" اليميني المتطرف المعروف بعلاقاته مع مجموعة "جنود أودين" المعادية للمهاجرين.

