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عدد الموقوفين في فرنسا يسجل مستوى قياسيًا جديدًا يناهز 74 ألف شخص

عدد الموقوفين في فرنسا يسجل مستوى قياسيًا جديدًا يناهز 74 ألف شخص

سجل عدد الموقوفين في فرنسا مستوى قياسيًا جديدًا ببلوغه 73699 شخصًا بحلول الأول من حزيران، بزيادة أكثر من 500 عن الشهر السابق، وفق أرقام نشرتها وزارة العدل الجمعة.



وهي المرة الثالثة خلال عام 2023 يبلغ عدد الموقوفين رقمًا قياسيًا بعد الأول من نيسان والأول من أيار، والخامسة منذ تشرين الثاني.



وكان عدد الموقوفين في الأول من أيار بلغ 73162 شخصًا.



وأدى الإكتظاظ المزمن لمراكز التوقيف والسجون إلى إدانة فرنسا أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في كانون الثاني 2020.



ووصلت الكثافة الإجمالية في السجون حاليًا إلى 121,7 بالمئة، مقارنة مع 118,1 بالمئة قبل عام.