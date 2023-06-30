بلينكن يزور منطقة الكاريبي الأسبوع المقبل لبحث أزمة هايتي

بلينكن يزور منطقة الكاريبي الأسبوع المقبل لبحث أزمة هايتي

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى منطقة البحر الكاريبي الأسبوع المقبل للقاء رئيس وزراء هايتي ومناقشة طلبه إرسال قوة أجنبية إلى الدولة المنكوبة بالعنف والفقر، وفق ما أعلن مسؤولون الجمعة.



يزور وزير الخارجية ترينيداد وتوباغو الأربعاء لحضور قمة مجموعة الكاريبي (كاريكوم) قبل التوجه إلى غويانا في اليوم التالي.



وسيلتقي رئيس وزراء هايتي آرييل هنري في القمة الأربعاء لبحث الوضع في البلد الأفقر في الأميركيتين والذي يشهد أزمات متعددة منذ سنوات.



وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل قد قالت الخميس بعد عودتها من بور أو برنس إن الوضع في هايتي: "لم يكن يومًا بهذا السوء".



من جهتها، أشارت مسؤولة الخارجية الأميركية لشؤون المنطقة باربرا فينشتاين إلى أن أنتوني بلينكن "سيحض" آرييل هنري على العمل على "توسيع الإجماع السياسي" و"إيجاد حل سياسي يعيد هايتي إلى النظام الديموقراطي".