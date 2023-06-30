بايدن يعلن عن إجراءات جديدة لتخفيف ديون الطلاب بعد إلغاء المحكمة العليا برنامجه السابق

بايدن يعلن عن إجراءات جديدة لتخفيف ديون الطلاب بعد إلغاء المحكمة العليا برنامجه السابق

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة عن "خطة جديدة" لتخفيف ديون الطلاب "بأسرع وقت ممكن"، وذلك بعدما مني بانتكاسة في المحكمة العليا التي ألغت برنامجه لشطب القروض الطالبية لملايين الأميركيين.



وقال بايدن في خطاب متلفز: "أعلم أن هناك ملايين الأميركيين في هذا البلد يشعرون بخيبة أمل وبإحباط أو حتى ببعض الغضب. علي أن أعترف بأنني أنا أيضًا أفعل ذلك"، مضيفًا: "سندعم مقاربتنا الجديدة لقانون مختلف عن خطتي الأصلية".