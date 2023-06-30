زيلينسكي يأمر بتعزيز الحدود مع بيلاروس بعد انتقال فاغنر إليها

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بتعزيز الحدود مع بيلاروس بعدما انتقل إلى هذا البلد قائد مجموعة فاغنر المسلحة الروسية يفغيني بريغوجين مع جمع من مقاتليه إثر تنفيذهم تمردًا فاشلًا في بلدهم.وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو بث على تلغرام إنه "بناءً على قرار هيئة الأركان العامة، صدرت أوامر لكل من القائد العام فاليري زالوجني والجنرال سيرغي ناييف بتعزيز القيادة الشمالية بهدف ضمان السلام على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية".وأوضح الرئيس الأوكراني أنه اطلع الجمعة على الوضع في بيلاروس من قبل أجهزة الإستخبارات الأوكرانية والأجنبية، وكذلك من قبل حرس الحدود.وكان زيلينسكي تحدث في رسالة سابقة عن "تدابير لتعزيز هذه المنطقة"، من دون أن يحدد ماهيتها بالتفصيل.