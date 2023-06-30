مصرع شاب في فرنسا إثر سقوطه من سطح متجر خلال الإحتجاجات

مصرع شاب في فرنسا إثر سقوطه من سطح متجر خلال الإحتجاجات

توفي شاب عشريني بعد ظهر الجمعة في شمال غرب فرنسا متأثرًا بإصابته بجروح إثر سقوطه ليل الخميس-الجمعة من أعلى سطح متجر خلال أعمال شغب تشهدها البلاد إحتجاجًا على مقتل شاب برصاص الشرطة، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.



وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن الشاب سقط من أعلى سطح سوبرماركت "خلال عملية نهب"، لكن مكتب المدعي العام في روان أوضح أن "هذا المتجر لم يتعرض لهجوم من قبل مثيري الشغب خلال هذه الوقائع".