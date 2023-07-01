25 قتيلا جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند

لقي ما لا يقلّ عن 25 شخصا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بعد اشتعال النيران في حافلة خلال الليل على طريق سريع في ولاية ماهاراشترا الهنديّة، حسبما ذكرت الشرطة السبت.



وقال الشرطي بابوراو ماهاموني لوكالة فرانس برس: "كان هناك بين 30 و35 شخصا في الحافلة. لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون".