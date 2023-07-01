الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الأركان الأوكراني يطالب الغرب بمزيد من الأسلحة
أخبار دولية
2023-06-30 | 23:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس الأركان الأوكراني يطالب الغرب بمزيد من الأسلحة
طالب رئيس الأركان الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني في مقابلة نُشرت الجمعة، الغرب بإمداد قواته بمزيد من الأسلحة، محذّراً من أنّ عدم حصولها على مقاتلات وقذائف مدفعية يعرقل خططها للمضيّ قدماً في هجومها المضادّ.
وقال زالوجني لصحيفة "واشنطن بوست" إنّه يشعر بالامتعاض حيال بطء إيصال الأسلحة التي وعد الغرب أوكرانيا بها.
وأضاف: "يزعجني" أنّ البعض في الغرب يشتكون من بطء بدء وسير الهجوم المضادّ المنتظر منذ مدة طويلة ضد قوات الاحتلال الروسية في جنوب البلاد.
وذكّر بأن حلفاء بلاده لا يمكن أن يطلقوا هجوما من دون ضمان تفوقهم الجوي، لكن أوكرانيا ما زالت بانتظار مقاتلات "إف-16" التي وُعدت بها.
وقال: "لا أحتاج إلى 120 طائرة. لن أهدّد العالم بأسره. يكفي عدد محدود جدا".
وأضاف: "لكن هناك حاجة إليها لعدم وجود طريقة أخرى إذ إنّ العدو يستخدم جيلاً مختلفاً من الطائرات" يتفوّق على تلك التي يمتلكها سلاح الجو الأوكراني حالياً.
واشتكى أيضاً من أن قذائف المدفعية التي تملكها بلاده أقلّ بكثير من تلك التي تستخدمها روسيا في الحرب.
وذكّر زالوجني بأنّه على اتصال دائم مع شركاء بلاده الغربيين الذين يطلعهم على احتياجاتها، مثل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي. لكن لا يمكن لميلي وحده اتخاذ القرار في هذا الشأن، بحسب زالوجني.
وقال إن الأمر محصور بمسألة اتخاذ قرار لكن "الى حين اتخاذ هذا القرار، يموت كثير من الناس كل يوم. فقط لأن القرار لم يُتخذ بعد".
وأضاف: "هذه ليست مسرحية يتفرج العالم بأسره عليها ويراهن عليها. كلّ يوم، يتم انتزاع كل متر بالدماء".
وردّاً على تصريح نظيره الأوكراني، قال رئيس الأركان الأميركي للصحافة الجمعة: "نحن نقدّم لهم كلّ مساعدة ممكنة".
وأوضح الجنرال ميلي أنّ تزويد القوات الأوكرانية مقاتلات إف-16 أو صواريخ تكتية من نوع "أتاكمس" هو موضوع "مطروح على طاولة البحث لكن أيّ قرار لم يُتّخذ في شأنه حتى الآن".
وأضاف أنّ الهجوم الأوكراني المضادّ "يسير بأبطأ ممّا كنّا نتوقّع" لكن "هكذا هي الحرب. هذا الأمر لا يفاجئ أحداً البتّة".
غير أنّ الجنرال ميلي نوّه مع ذلك إلى أنّ الجيش الأوكراني "يحرز تقدّماً مستمراً" إذ إنّه "يتقدّم 500 متر أو ألف متر أو ألفي متر يومياً".
أخبار دولية
أوكرانيا
فاليري زالوجني
الغرب
الأسلحة
التالي
قتيل ومفقود في اليابان إثر تساقط أمطار غزيرة
تقرير أميركي ينتقد إدارة الأزمة خلال عملية الإجلاء من أفغانستان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-15
الكرملين يحذر بأن شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا ستتسبب في "المزيد من الدمار"
أخبار دولية
2023-05-15
الكرملين يحذر بأن شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا ستتسبب في "المزيد من الدمار"
0
أخبار دولية
01:58
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية زار أوكرانيا سرا
أخبار دولية
01:58
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية زار أوكرانيا سرا
0
أخبار دولية
08:04
كازاخستان تحذّر من محاولات تجنيد مواطنيها للقتال في أوكرانيا
أخبار دولية
08:04
كازاخستان تحذّر من محاولات تجنيد مواطنيها للقتال في أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-06-28
سويسرا ترفض إعادة تصدير دبابات إلى أوكرانيا
أخبار دولية
2023-06-28
سويسرا ترفض إعادة تصدير دبابات إلى أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:30
قانون مكافحة التجسس الواسع في الصين يدخل حيز التنفيذ
أخبار دولية
04:30
قانون مكافحة التجسس الواسع في الصين يدخل حيز التنفيذ
0
أخبار دولية
02:05
توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا
أخبار دولية
02:05
توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا
0
أخبار دولية
01:58
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية زار أوكرانيا سرا
أخبار دولية
01:58
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية زار أوكرانيا سرا
0
أخبار دولية
01:01
قتيل ومفقود في اليابان إثر تساقط أمطار غزيرة
أخبار دولية
01:01
قتيل ومفقود في اليابان إثر تساقط أمطار غزيرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
17:11
القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة
خبر عاجل
17:11
القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة
0
علوم وتكنولوجيا
2022-12-22
ميزة جديدة من واتساب... وداعًا للمواقف المحرجة!
علوم وتكنولوجيا
2022-12-22
ميزة جديدة من واتساب... وداعًا للمواقف المحرجة!
0
عالم الطبخ
2023-05-26
وصفة الباييلا الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk... ما هي المكوّنات التي استخدمها؟ (فيديو)
عالم الطبخ
2023-05-26
وصفة الباييلا الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk... ما هي المكوّنات التي استخدمها؟ (فيديو)
0
امن وقضاء
08:38
وزير الثقافة يتقدم بإخبار إلى النيابة العامة المالية: لفتح تحقيق قضائي بمخالفات وتعديات في موقع نهر الكلب
امن وقضاء
08:38
وزير الثقافة يتقدم بإخبار إلى النيابة العامة المالية: لفتح تحقيق قضائي بمخالفات وتعديات في موقع نهر الكلب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:52
كيف احتوت الحكومة الفرنسية العنف بعد ليلة ثالثة من الشغب؟
أخبار دولية
13:52
كيف احتوت الحكومة الفرنسية العنف بعد ليلة ثالثة من الشغب؟
0
أخبار دولية
13:49
ردود الفعل على إحراق نسخة من القرآن في ستوكهولم مستمرة
أخبار دولية
13:49
ردود الفعل على إحراق نسخة من القرآن في ستوكهولم مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
معهد الآداب الشرقية في عيده الـ١٢٠: إرث فريد في المنطقة ومتجدد بمجال اللغة العربية وفهم النصوص المقدسة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
معهد الآداب الشرقية في عيده الـ١٢٠: إرث فريد في المنطقة ومتجدد بمجال اللغة العربية وفهم النصوص المقدسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تاريخ عابق بالذكريات وسياحة طبيعية في المتين- مشيخا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تاريخ عابق بالذكريات وسياحة طبيعية في المتين- مشيخا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الشعر من جيل إلى جيل محفور في الكتب ومواقع التواصل الإجتماعي أيضًا!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الشعر من جيل إلى جيل محفور في الكتب ومواقع التواصل الإجتماعي أيضًا!
0
أخبار لبنان
13:35
بيكريس في بيروت... وسلسلة مشاريع تشمل مجالات الصحة والتربية والثقافة
أخبار لبنان
13:35
بيكريس في بيروت... وسلسلة مشاريع تشمل مجالات الصحة والتربية والثقافة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نتائج الدور الربع نهائي ومباراة تحديد المراكز في بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نتائج الدور الربع نهائي ومباراة تحديد المراكز في بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في إيعات وجوارها مجزرة بيئية متمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في إيعات وجوارها مجزرة بيئية متمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
نجاح جديد في سجلّ منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
نجاح جديد في سجلّ منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
17:11
القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة
خبر عاجل
17:11
القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة
2
منوعات
15:35
إستدرج معلمته ثم اغتصبها وحاول خنقها مهدداً بحرقها... إبن الـ17 سنة ضحك خلال النطق بالحكم!
منوعات
15:35
إستدرج معلمته ثم اغتصبها وحاول خنقها مهدداً بحرقها... إبن الـ17 سنة ضحك خلال النطق بالحكم!
3
خبر عاجل
06:20
الخارجية توضح أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا
خبر عاجل
06:20
الخارجية توضح أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا
4
منوعات
07:08
بعد أن قُتل ابنها على يد الشرطة الفرنسية... تصريح مؤثر للوالدة المفجوعة: أنا ألوم شخصا واحدا!
منوعات
07:08
بعد أن قُتل ابنها على يد الشرطة الفرنسية... تصريح مؤثر للوالدة المفجوعة: أنا ألوم شخصا واحدا!
5
أمن وقضاء
11:50
العثور على جثة رجل قضى بأزمة قلبية قرب كنيسة مار تقلا في البوار
أمن وقضاء
11:50
العثور على جثة رجل قضى بأزمة قلبية قرب كنيسة مار تقلا في البوار
6
رياضة
14:41
"لقد صدمت بشدة"... توقيف مدرب باريس سان جرمان ونجله وهذه هي تهمته!
رياضة
14:41
"لقد صدمت بشدة"... توقيف مدرب باريس سان جرمان ونجله وهذه هي تهمته!
7
فنّ
05:56
نجوى كرم تغنّي في بيروت: "غصب عن اللي ما بيريدوا" (فيديو)
فنّ
05:56
نجوى كرم تغنّي في بيروت: "غصب عن اللي ما بيريدوا" (فيديو)
8
فنّ
07:04
إبنة زين العمر الحسناء تخطف الأنظار بجمالها (صورة)
فنّ
07:04
إبنة زين العمر الحسناء تخطف الأنظار بجمالها (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More