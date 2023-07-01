وزارة الداخلية تفيد بتوقيف 1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 1311 شخصا أوقفوا ليل الجمعة السبت في أرجاء البلاد مع تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي إثر مقتل مراهق برصاص شرطي.



وأوضحت الوزارة أن هذا العدد أعلى بكثير من توقيفات الليلة السابقة التي شملت 875 شخصا.